Курси валют у Харкові

Дата: 17 мая 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,16 UAH/USD
€ – 31,00/31,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:59
Дата: 17 мая 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,16 UAH/USD
€ – 31,00/31,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:02
Дата: 17 мая 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,15 UAH/USD
€ – 30,96/31,23 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:19
Дата: 17 мая 2018 г. на 17.17
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,06/26,13 UAH/USD (с утра - 26,10/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)
€ – 30,93/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,22 UAH/EUR, к полудню - 30,96/31,23 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:20
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.12
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,13 UAH/USD
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:52
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:02
Дата: 18 мая 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,10 UAH/USD
€ – 30,87/31,14 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:20
Дата: 18 мая 2018 г. на 16.19
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,01/26,10 UAH/USD (с утра - 26,06/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,10 UAH/USD)
€ – 30,87/31,14 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,20 UAH/EUR, к полудню - 30,87/31,14 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:04
Дата: 21 мая 2018 г. на 09.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 30,90/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:53
Дата: 21 мая 2018 г. на 11.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB
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