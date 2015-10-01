RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:50

Дата: 22 мая 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64105
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3853 раз.
Подякували: 7270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:08

Дата: 22 мая 2018 г. на 11.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,02/26,06 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64105
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3853 раз.
Подякували: 7270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25

Дата: 22 мая 2018 г. на 12.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,97/26,07 UAH/USD
€ – 30,75/31,03 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64105
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3853 раз.
Подякували: 7270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:14

Дата: 22 мая 2018 г. на 17.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,07 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,03 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64105
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3853 раз.
Подякували: 7270 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 202203204205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 181, 182, 183
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1828 120513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 16:39
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 239, 240, 241
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2407 158131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 16:38
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 186, 187, 188
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1875 130377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 16:28
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.