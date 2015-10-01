Курси валют у Харкові

Дата: 22 мая 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:50
Дата: 22 мая 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:08
Дата: 22 мая 2018 г. на 11.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,02/26,06 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25
Дата: 22 мая 2018 г. на 12.23
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,97/26,07 UAH/USD
€ – 30,75/31,03 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:14
Дата: 22 мая 2018 г. на 17.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,07 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,03 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB)
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