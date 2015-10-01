RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:50

Дата: 22 мая 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:08

Дата: 22 мая 2018 г. на 11.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,02/26,06 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25

Дата: 22 мая 2018 г. на 12.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,97/26,07 UAH/USD
€ – 30,75/31,03 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:14

Дата: 22 мая 2018 г. на 17.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,07 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,03 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:50

Дата: 23 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,02/26,07 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:09

Дата: 23 мая 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:21

Дата: 23 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,00 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:55

Дата: 24 мая 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,98/26,06 UAH/USD
€ – 30,70/30,95UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:55

Дата: 24 мая 2018 г. на 11.51

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,07 UAH/USD
€ – 30,70/30,89 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:13

Дата: 24 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,09 UAH/USD (с утра - 25,98/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 30,70/30,89 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,89 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64190
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 202203204205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 240, 241, 242
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2415 158692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 16:33
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 182, 183, 184
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1834 120926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 16:24
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 60, 61, 62
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
612 51446
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 11:12
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2242)
24.05.2018 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.