Курси валют у Харкові

Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:00
Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:50
Дата: 25 мая 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
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