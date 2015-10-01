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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:00

Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:50

Дата: 25 мая 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64225
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3864 раз.
Подякували: 7281 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 203204205206
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