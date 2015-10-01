Курси валют у Харкові

Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:00
Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:50
Дата: 25 мая 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26
Дата: 25 мая 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,09 UAH/USD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,88 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,85 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,420 UAH/RUB)
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:19
Дата: 29 мая 2018 г. на 10.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,40/30,63 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,417 UAH/RUB
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