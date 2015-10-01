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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:00

Дата: 25 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,70/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:50

Дата: 25 мая 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,09 UAH/USD
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26

Дата: 25 мая 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,09 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,09 UAH/USD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,88 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,85 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,420 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:19

Дата: 29 мая 2018 г. на 10.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,40/30,63 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:38

Дата: 29 мая 2018 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,35/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:34

Дата: 29 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра - 26,01/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,06 UAH/USD)
€ – 30,35/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,63 UAH/EUR, к полудню - 30,35/30,60 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:50

Дата: 30 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:55

Дата: 30 мая 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:38

Дата: 30 мая 2018 г. на 17.34

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR (с утра – 30,20/30,50 UAH/EUR, к полудню - 30,20/30,50 UAH/EUR)
RUB 0,400/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,415 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:13

Дата: 31 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,95/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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