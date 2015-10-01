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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:25

Дата: 31 мая 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,95/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:14

Дата: 31 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:03

Дата: 01 июня 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,97/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 204205206207
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