Курси валют у Харкові

Дата: 31 мая 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,95/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:25
Дата: 31 мая 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,95/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:14
Дата: 31 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:03
Дата: 01 июня 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,97/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:34
Дата: 01 июня 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,92/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:11
Дата: 01 июня 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 25,92/26,05 UAH/USD (с утра - 25,97/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,92/26,05 UAH/USD)
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,40/30,65 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB)
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