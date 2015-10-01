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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:08
Дата: 05 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,01/26,06 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,418 UAH/RUB)
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:10
Дата: 06 июня 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64474
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3902 раз.
- Подякували: 7299 раз.
-
- Профіль
-
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Ірина_
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