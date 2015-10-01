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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:08

Дата: 05 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,01/26,06 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:10

Дата: 06 июня 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:36

Дата: 06 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,04/26,12 UAH/USD (с утра - 26,01/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 30,63/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
дядя Caша
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  #<1 ... 205206207208
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