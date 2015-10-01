|
|
|
Курси валют у Харкові
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:08
Дата: 05 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,01/26,06 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,418 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:10
Дата: 06 июня 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:36
Дата: 06 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,04/26,12 UAH/USD (с утра - 26,01/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 30,63/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:04
Дата: 07 июня 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,14 UAH/USD
€ – 30,63/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,423 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:15
Дата: 07 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,13 UAH/USD (с утра - 26,04/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,14 UAH/USD)
€ – 30,70/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,63/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/31,00 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,423 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:02
Дата: 08 июня 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,423 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:34
Дата: 08 июня 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,11 UAH/USD
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:06
Дата: 08 июня 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,07/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,11 UAH/USD)
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,418 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:03
Дата: 11 июня 2018 г. на 09.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64585
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3914 раз.
- Подякували: 7309 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1865
|123772
|
|
|2456
|163097
|
|
|1911
|134335
|
|