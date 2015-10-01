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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:31

Дата: 11 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:49

Дата: 12 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,11 UAH/USD
€ – 30,69/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:00

Дата: 12 июня 2018 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,10 UAH/USD
€ – 30,70/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:02

Дата: 12 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,69/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:37

Дата: 12 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,69/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:48

Дата: 12 июня 2018 г. на 17.48

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра - 26,01/26,11 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,69/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:06

Дата: 13 июня 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 30,70/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:12

Дата: 13 июня 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,10 UAH/USD
€ – 30,70/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
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