Курси валют у Харкові

Дата: 14 июня 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,12/26,25 UAH/USD
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:58
Дата: 14 июня 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,12/26,25 UAH/USD
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:16
Дата: 14 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR (с утра – 30,77/31,07 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,20 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
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