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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:58

Дата: 14 июня 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,12/26,25 UAH/USD
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:16

Дата: 14 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR (с утра – 30,77/31,07 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,20 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64736
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3931 раз.
Подякували: 7323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 207208209210
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