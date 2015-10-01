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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:05

Дата: 19 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,25/26,40 UAH/USD (с утра - 26,20/26,32 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,40 UAH/USD)
€ – 30,65/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,94 UAH/EUR, к полудню - 30,65/31,00 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00

Дата: 20 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,30/26,38 UAH/USD
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:10

Дата: 20 июня 2018 г. на 12.06

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,35/26,45 UAH/USD
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:26

Дата: 20 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,21/26,39 UAH/USD (с утра - 26,30/26,38 UAH/USD, к полудню - 26,35/26,45 UAH/USD)
€ – 30,51/30,94 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,94 UAH/EUR, к полудню - 30,65/31,00 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:10

Дата: 21 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,29/26,39 UAH/USD
€ – 30,65/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,414 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:27

Дата: 21 июня 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,20/26,33 UAH/USD
€ – 30,60/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,414 UAH/RUB
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