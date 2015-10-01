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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:56

Дата: 23 июня 2018 г. на 11.46

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:04


Дата: 25 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:14

Дата: 25 июня 2018 г. на 12.12

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,22 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
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