Курси валют у Харкові

Дата: 23 июня 2018 г. на 11.46
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Суб 23 чер, 2018 10:56
Дата: 23 июня 2018 г. на 11.46
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:04
Дата: 25 июня 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:14
Дата: 25 июня 2018 г. на 12.12
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,22 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:17
Дата: 25 июня 2018 г. на 17.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,16/26,25 UAH/USD (с утра - 26,15/26,24 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,22 UAH/USD)
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,80 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,416 UAH/RUB)
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