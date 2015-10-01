Курси валют у Харкові

Дата: 23 июля 2018 г. на 09.35
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,57 UAH/USD
€ – 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 23 лип, 2018 08:34
Дата: 23 июля 2018 г. на 09.35
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,57 UAH/USD
€ – 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:55
Дата: 23 июля 2018 г. на 11.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,53 UAH/USD
€ – 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19
Дата: 23 июля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,49/26,58 UAH/USD (с утра - 26,45/26,57 UAH/USD, к полудню - 26,45/26,53 UAH/USD)
€ – 30,85/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:59
Дата: 24 июля 2018 г. на 09.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,50/26,63 UAH/USD
€ – 30,85/31,17 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB
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