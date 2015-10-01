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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:34

Дата: 23 июля 2018 г. на 09.35

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,45/26,57 UAH/USD
€ – 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:55

Дата: 23 июля 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,45/26,53 UAH/USD
€ – 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19

Дата: 23 июля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,49/26,58 UAH/USD (с утра - 26,45/26,57 UAH/USD, к полудню - 26,45/26,53 UAH/USD)
€ – 30,85/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:59

Дата: 24 июля 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,50/26,63 UAH/USD
€ – 30,85/31,17 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:19

Дата: 24 июля 2018 г. на 12.17

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,55/26,70 UAH/USD
€ – 30,95/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43

Дата: 24 июля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,63/26,75 UAH/USD (с утра - 26,50/26,63 UAH/USD, к полудню - 26,55/26,70 UAH/USD)
€ – 30,95/31,30 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,17 UAH/EUR, к полудню - 30,95/31,30 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:02

Дата: 25 июля 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,63/26,78 UAH/USD
€ – 31,00/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:01

Дата: 25 июля 2018 г. на 11.59

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,72/26,80 UAH/USD
€ – 31,00/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,424 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:27

Дата: 25 июля 2018 г. на 17.26

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,71/26,80 UAH/USD (с утра - 26,63/26,78 UAH/USD, к полудню - 26,72/26,80 UAH/USD)
€ – 31,16/31,370 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,30 UAH/EUR, к полудню - 31,00/31,30 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,424 UAH/RUB)
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