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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:25

Дата: 26 июля 2018 г. на 12.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,71/26,80 UAH/USD
€ – 31,18/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:29

Дата: 26 июля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра - 26,71/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,71/26,80 UAH/USD)
€ – 31,25/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,18/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,18/31,40 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,424 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:03

Дата: 27 июля 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,85/27,15 UAH/USD
€ – 31,30/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
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