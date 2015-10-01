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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:25

Дата: 26 июля 2018 г. на 12.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,71/26,80 UAH/USD
€ – 31,18/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:29

Дата: 26 июля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра - 26,71/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,71/26,80 UAH/USD)
€ – 31,25/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,18/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,18/31,40 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,424 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:03

Дата: 27 июля 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,85/27,15 UAH/USD
€ – 31,30/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:37

Дата: 27 июля 2018 г. на 12.20

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,90/27,03 UAH/USD
€ – 31,30/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:13

Дата: 27 июля 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,95/27,03 UAH/USD (с утра - 26,85/27,15 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,03 UAH/USD)
€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,60 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,427 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:08

Дата: 30 июля 2018 г. на 10.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,91/26,99 UAH/USD
€ – 31,31/31,52 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:38

Дата: 30 июля 2018 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,91/26,97 UAH/USD
€ – 31,36/31,47 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
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