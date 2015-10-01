RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:21

Дата: 31 июля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,96/27,05 UAH/USD (с утра - 26,91/27,00 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)
€ – 31,46/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,55 UAH/EUR)
RUB 0,427/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65462
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 7445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:46

Дата: 01 августа 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,96/27,07 UAH/USD
€ – 31,46/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65462
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 7445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:10

Дата: 01 августа 2018 г. на 12.08

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,97/27,08 UAH/USD
€ – 31,42/31,68 UAH/EUR
RUB – 0,426/0,429 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65462
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 7445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:09

Дата: 01 августа 2018 г. на 17.08

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,01/27,10 UAH/USD (с утра - 26,96/27,07 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,08 UAH/USD)
€ – 31,51/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,46/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,42/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,426/0,430 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65462
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 7445 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 212213214215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 253, 254, 255
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2541 169619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 11:22
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 191, 192, 193
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1926 131336
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 11:16
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 196, 197, 198
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1976 139733
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 11:15
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8332)
01.08.2018 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.