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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:21
Дата: 31 июля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,96/27,05 UAH/USD (с утра - 26,91/27,00 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)
€ – 31,46/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,55 UAH/EUR)
RUB 0,427/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:46
Дата: 01 августа 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,96/27,07 UAH/USD
€ – 31,46/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
-
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Додано: Сер 01 сер, 2018 11:10
Дата: 01 августа 2018 г. на 12.08
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,97/27,08 UAH/USD
€ – 31,42/31,68 UAH/EUR
RUB – 0,426/0,429 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
-
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-
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:09
Дата: 01 августа 2018 г. на 17.08
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,01/27,10 UAH/USD (с утра - 26,96/27,07 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,08 UAH/USD)
€ – 31,51/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,46/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,42/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,426/0,430 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
-
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:14
Дата: 02 августа 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 31,51/31,66 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
-
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:07
Дата: 02 августа 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,20 UAH/USD
€ – 31,51/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:20
Дата: 02 августа 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,21/27,35 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,10/27,20 UAH/USD)
€ – 31,56/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,51/31,66 UAH/EUR, к полудню - 31,51/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 65516
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4026 раз.
- Подякували: 7451 раз.
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