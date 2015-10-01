Курси валют у Харкові

Дата: 02 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,15 UAH/USD
€ – 32,55/32,73 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:50
Дата: 02 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,15 UAH/USD
€ – 32,55/32,73 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:21
Дата: 02 октября 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,60/32,78 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB
|