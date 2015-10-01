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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:50

Дата: 02 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,15 UAH/USD
€ – 32,55/32,73 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:21

Дата: 02 октября 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,60/32,78 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4251 раз.
Подякували: 7779 раз.
 
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