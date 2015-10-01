Курси валют у Харкові

Дата: 02 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,15 UAH/USD
€ – 32,55/32,73 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:50
Дата: 02 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,15 UAH/USD
€ – 32,55/32,73 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:21
Дата: 02 октября 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,60/32,78 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:15
Дата: 02 октября 2018 г. на 16.02
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,10/28,20 UAH/USD (с утра - 28,10/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,55/32,77 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,73 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,78 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,430 UAH/RUB)
Додано: Вів 02 жов, 2018 18:18
Дата: 02 октября 2018 г. на 18.10
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,10/28,22 UAH/USD (с утра - 28,10/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,60/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,73 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,78 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,430 UAH/RUB)
Додано: Сер 03 жов, 2018 08:48
Дата: 03 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,60/32,84 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:29
Дата: 03 октября 2018 г. на 10.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,16/28,23 UAH/USD
€ – 32,66/32,82 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:28
Дата: 03 октября 2018 г. на 12.06
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,15/28,25 UAH/USD
€ – 32,67/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:05
Дата: 03 октября 2018 г. на 16.03
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,15/28,20 UAH/USD (с утра - 28,16/28,23 UAH/USD, к полудню - 28,15/28,25 UAH/USD)
€ – 32,60/32,79 UAH/EUR (с утра – 32,66/32,82 UAH/EUR, к полудню - 32,67/32,85 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:55
Дата: 04 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,40/32,75 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB
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