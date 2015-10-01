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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:50

Дата: 02 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,15 UAH/USD
€ – 32,55/32,73 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:21

Дата: 02 октября 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,60/32,78 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:15

Дата: 02 октября 2018 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,10/28,20 UAH/USD (с утра - 28,10/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,55/32,77 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,73 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,78 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,430 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:18

Дата: 02 октября 2018 г. на 18.10

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,10/28,22 UAH/USD (с утра - 28,10/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,60/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,73 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,78 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,430 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 08:48

Дата: 03 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,60/32,84 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:29

Дата: 03 октября 2018 г. на 10.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,16/28,23 UAH/USD
€ – 32,66/32,82 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:28

Дата: 03 октября 2018 г. на 12.06

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,15/28,25 UAH/USD
€ – 32,67/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:05

Дата: 03 октября 2018 г. на 16.03

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,15/28,20 UAH/USD (с утра - 28,16/28,23 UAH/USD, к полудню - 28,15/28,25 UAH/USD)
€ – 32,60/32,79 UAH/EUR (с утра – 32,66/32,82 UAH/EUR, к полудню - 32,67/32,85 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:55

Дата: 04 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,40/32,75 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB
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