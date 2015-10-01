Курси валют у Харкові

Дата: 04 октября 2018 г. на 12.28
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,07/28,15 UAH/USD
€ – 32,50/32,66 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:33
Дата: 04 октября 2018 г. на 12.28
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,07/28,15 UAH/USD
€ – 32,50/32,66 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:02
Дата: 04 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,08/28,17 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,15 UAH/USD)
€ – 32,40/32,66 UAH/EUR (с утра – 32,66/32,82 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,66 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:28
Дата: 04 октября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,17 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,15 UAH/USD)
€ – 32,45/32,68 UAH/EUR (с утра – 32,66/32,82 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,66 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:04
Дата: 05 октября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,08/28,15 UAH/USD
€ – 32,45/32,63 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:11
Дата: 05 октября 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:07
Дата: 05 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,14 UAH/USD (с утра - 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,12 UAH/USD)
€ – 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:54
Дата: 05 октября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,08/28,14 UAH/USD (с утра - 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,12 UAH/USD)
€ – 32,45/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
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