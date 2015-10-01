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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:04
Дата: 08 октября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,37/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:19
Дата: 08 октября 2018 г. на 18.17
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,17 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67524
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4267 раз.
- Подякували: 7791 раз.
-
- Профіль
-
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