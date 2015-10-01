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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:04
Дата: 08 октября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,37/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 7800 раз.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:19
Дата: 08 октября 2018 г. на 18.17
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,17 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
US
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
-
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-
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:07
Дата: 09 октября 2018 г. на 10.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,17 UAH/USD
€ – 32,40/32,56 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
-
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-
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:03
Дата: 09 октября 2018 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,17 UAH/USD
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
-
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:07
Дата: 09 октября 2018 г. на 16.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,17 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,56 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:11
Дата: 09 октября 2018 г. на 18.08
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,17 UAH/USD)
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,56 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
-
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:11
Дата: 10 октября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,40/32,58 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
-
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:56
Дата: 10 октября 2018 г. на 11.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,09/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:03
Дата: 10 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,14 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,58 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,422 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:21
Дата: 10 октября 2018 г. на 16.20
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,14 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,58 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,422 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 67601
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 7800 раз.
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