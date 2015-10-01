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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:04

Дата: 08 октября 2018 г. на 18.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,37/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:19

Дата: 08 октября 2018 г. на 18.17

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,07/28,17 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:07

Дата: 09 октября 2018 г. на 10.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,17 UAH/USD
€ – 32,40/32,56 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:03

Дата: 09 октября 2018 г. на 12.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,17 UAH/USD
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:07

Дата: 09 октября 2018 г. на 16.05

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,17 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,56 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:11

Дата: 09 октября 2018 г. на 18.08

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,17 UAH/USD)
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,56 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:11

Дата: 10 октября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,40/32,58 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:56

Дата: 10 октября 2018 г. на 11.51

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,09/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:03

Дата: 10 октября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,14 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,58 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,422 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:21

Дата: 10 октября 2018 г. на 16.20
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,14 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,58 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,422 UAH/RUB)
дядя Caша
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