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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:59

Дата: 11 октября 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,57 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:54

Дата: 11 октября 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,11 UAH/USD
€ – 32,30/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:43

Дата: 11 октября 2018 г. на 12.41

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,09 UAH/USD
€ – 32,32/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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