Курси валют у Харкові

Дата: 11 октября 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,57 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:59
Дата: 11 октября 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,57 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:54
Дата: 11 октября 2018 г. на 11.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,02/28,11 UAH/USD
€ – 32,30/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:43
Дата: 11 октября 2018 г. на 12.41
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,09 UAH/USD
€ – 32,32/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:28
Дата: 11 октября 2018 г. на 16.17
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,07 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,11 UAH/USD, к обеду - 28,00/28,09 UAH/USD)
€ – 32,33/32,47 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,57 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,53 UAH/EUR, к обеду - 32,32/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,415/0,420 UAH/RUB)
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:18
Дата: 11 октября 2018 г. на 18.17
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,95/28,07 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,11 UAH/USD, к обеду - 28,00/28,09 UAH/USD)
€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,57 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,53 UAH/EUR, к обеду - 32,32/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,415/0,420 UAH/RUB)
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:03
Дата: 12 октября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,05 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
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