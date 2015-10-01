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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:59

Дата: 11 октября 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,57 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:54

Дата: 11 октября 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,11 UAH/USD
€ – 32,30/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:43

Дата: 11 октября 2018 г. на 12.41

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,09 UAH/USD
€ – 32,32/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:28

Дата: 11 октября 2018 г. на 16.17

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,07 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,11 UAH/USD, к обеду - 28,00/28,09 UAH/USD)
€ – 32,33/32,47 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,57 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,53 UAH/EUR, к обеду - 32,32/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,415/0,420 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:18

Дата: 11 октября 2018 г. на 18.17

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,95/28,07 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,11 UAH/USD, к обеду - 28,00/28,09 UAH/USD)
€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,57 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,53 UAH/EUR, к обеду - 32,32/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,415/0,420 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:03

Дата: 12 октября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,05 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:41

Дата: 12 октября 2018 г. на 12.39

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,05 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:00

Дата: 12 октября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,98/28,08 UAH/USD (с утра - 28,05/28,05 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,23/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:30

Дата: 12 октября 2018 г. на 16.28

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,05 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,23/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB)
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