Курси валют у Харкові

Дата: 16 октября 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,12 UAH/USD
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:36
Дата: 16 октября 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,12 UAH/USD
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24
Дата: 16 октября 2018 г. на 16.07
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,12 UAH/USD)
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,54 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,4263 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,426 UAH/RUB)
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:54
Дата: 17 октября 2018 г. на 09.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,10 UAH/USD
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:01
Дата: 17 октября 2018 г. на 11.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,02/28,08 UAH/USD
€ – 32,40/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:13
Дата: 17 октября 2018 г. на 16.10
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,02/28,10 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,09 UAH/USD)
€ – 32,40/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,52 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,52 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,423/0,427 UAH/RUB)
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