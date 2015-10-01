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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:36

Дата: 16 октября 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,12 UAH/USD
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24

Дата: 16 октября 2018 г. на 16.07

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,12 UAH/USD)
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,54 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,4263 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,426 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:54

Дата: 17 октября 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,10 UAH/USD
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:01

Дата: 17 октября 2018 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,08 UAH/USD
€ – 32,40/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:13

Дата: 17 октября 2018 г. на 16.10

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,02/28,10 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,09 UAH/USD)
€ – 32,40/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,52 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,52 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,423/0,427 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:01

Дата: 17 октября 2018 г. на 19.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,12 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,09 UAH/USD)
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,52 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,52 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,423/0,427 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:52

Дата: 18 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,03/28,12 UAH/USD
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:53

Дата: 18 октября 2018 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,06/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
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