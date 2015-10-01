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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:55

Дата: 19 октября 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,21/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:50

Дата: 19 октября 2018 г. на 11.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67865
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4302 раз.
Подякували: 7825 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
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