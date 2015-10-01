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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:55

Дата: 19 октября 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,21/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:50

Дата: 19 октября 2018 г. на 11.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:10

Дата: 19 октября 2018 г. на 16.06

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,20 UAH/USD)
€ – 32,34/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,21/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,426 UAH/RUB)

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:33

Дата: 19 октября 2018 г. на 18.16

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,05/28,17 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,20 UAH/USD)
€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,21/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,426 UAH/RUB)

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:07

Дата: 22 октября 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,427 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:53

Дата: 22 октября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:29

Дата: 22 октября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,06/28,13 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,14 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:07

Дата: 22 октября 2018 г. на 18.05

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра - 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,14 UAH/USD)
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:19

Дата: 23 октября 2018 г. на 10.17

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,09/28,17 UAH/USD
€ – 32,30/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB
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