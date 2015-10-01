RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:02

Дата: 23 октября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,12/28,20 UAH/USD (с утра - 28,07/28,16 UAH/USD, около 10.17 - 28,09/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,12/28,20 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, около 10.17 - 32,30/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, около 10.17 - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67987
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4312 раз.
Подякували: 7834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:03

Дата: 23 октября 2018 г. на 18.03

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,12/28,20 UAH/USD (с утра - 28,07/28,16 UAH/USD, около 10.17 - 28,09/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,12/28,20 UAH/USD)
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, около 10.17 - 32,30/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, около 10.17 - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67987
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4312 раз.
Подякували: 7834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:52

Дата: 24 октября 2018 г. на 09.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,18/28,20 UAH/USD
€ – 32,44/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67987
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4312 раз.
Подякували: 7834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36

Дата: 24 октября 2018 г. на 10.33

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,46/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67987
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4312 раз.
Подякували: 7834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:07

Дата: 24 октября 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,44/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67987
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4312 раз.
Подякували: 7834 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 232233234235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 209, 210, 211
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2101 141083
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 11:36
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 277, 278, 279
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2782 190609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 11:17
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 214, 215, 216
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2150 149823
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 11:08
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.