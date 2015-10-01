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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:02
Дата: 23 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,12/28,20 UAH/USD (с утра - 28,07/28,16 UAH/USD, около 10.17 - 28,09/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,12/28,20 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, около 10.17 - 32,30/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, около 10.17 - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:03
Дата: 23 октября 2018 г. на 18.03
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,12/28,20 UAH/USD (с утра - 28,07/28,16 UAH/USD, около 10.17 - 28,09/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,12/28,20 UAH/USD)
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, около 10.17 - 32,30/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, около 10.17 - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
US
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
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-
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:52
Дата: 24 октября 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,18/28,20 UAH/USD
€ – 32,44/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36
Дата: 24 октября 2018 г. на 10.33
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,46/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:07
Дата: 24 октября 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,44/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:26
Дата: 24 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,21/28,23 UAH/USD (с утра - 28,18/28,20 UAH/USD, около 10.33 - 28,20/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,22 UAH/USD)
€ – 32,42/32,47 UAH/EUR (с утра – 32,44/32,50 UAH/EUR, около 10.33 - 32,46/32,53 UAH/EUR, к полудню - 32,44/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,431 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, около 10.33 - 0,425/0,429 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:06
Дата: 24 октября 2018 г. на 18.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,21/28,28 UAH/USD (с утра - 28,18/28,20 UAH/USD, около 10.33 - 28,20/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,22 UAH/USD)
€ – 32,30/32,53 UAH/EUR (с утра – 32,44/32,50 UAH/EUR, около 10.33 - 32,46/32,53 UAH/EUR, к полудню - 32,44/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,431 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, около 10.33 - 0,425/0,431 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 68001
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4313 раз.
- Подякували: 7834 раз.
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