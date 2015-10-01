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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:10

Дата: 25 октября 2018 г. на 18.07

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,25/28,32 UAH/USD (с утра - 28,26/28,32 UAH/USD, к полудню - 28,27/28,33 UAH/USD)
€ – 32,30/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,46/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,54 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:45

Дата: 26 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,27/28,31 UAH/USD
€ – 32,35/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:22

Дата: 26 октября 2018 г. на 10.20

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,27/28,30 UAH/USD
€ – 32,35/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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