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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:10
Дата: 25 октября 2018 г. на 18.07
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,25/28,32 UAH/USD (с утра - 28,26/28,32 UAH/USD, к полудню - 28,27/28,33 UAH/USD)
€ – 32,30/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,46/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,54 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:45
Дата: 26 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,27/28,31 UAH/USD
€ – 32,35/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68062
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4320 раз.
- Подякували: 7849 раз.
-
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-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:22
Дата: 26 октября 2018 г. на 10.20
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,27/28,30 UAH/USD
€ – 32,35/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68062
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4320 раз.
- Подякували: 7849 раз.
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Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
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