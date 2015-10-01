Курси валют у Харкові

Дата: 30 октября 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,20/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49
Дата: 30 октября 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,20/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:59
Дата: 30 октября 2018 г. на 11.59
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,20/32,27 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4260 UAH/RUB
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