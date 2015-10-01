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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49

Дата: 30 октября 2018 г. на 09.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,20/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:59

Дата: 30 октября 2018 г. на 11.59

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,20/32,27 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4260 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68149
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 7860 раз.
 
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