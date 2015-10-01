Курси валют у Харкові

Дата: 30 октября 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,20/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49
Дата: 30 октября 2018 г. на 09.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,20/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:59
Дата: 30 октября 2018 г. на 11.59
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,20/32,27 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4260 UAH/RUB
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:10
Дата: 30 октября 2018 г. на 16.08
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,18/28,22 UAH/USD (с утра - 28,21/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,22 UAH/USD)
€ – 32,15/32,26 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,27 UAH/EUR)
RUB 0,4245/0,4260 UAH/RUB (с утра - ,4245/0,4260 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4265 UAH/RUB)
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:08
Дата: 30 октября 2018 г. на 17.54
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,15/28,25 UAH/USD (с утра - 28,21/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,22 UAH/USD)
€ – 32,10/32,29 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,27 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,428 UAH/RUB (с утра - ,4245/0,4260 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4265 UAH/RUB
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:53
Дата: 31 октября 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,18/28,22 UAH/USD
€ – 32,15/32,23 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,427 UAH/RUB
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:02
Дата: 31 октября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,16/28,20 UAH/USD
€ – 32,12/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4260 UAH/RUB
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:07
Дата: 31 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,17/28,21 UAH/USD (с утра - 28,18/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,16/28,20 UAH/USD)
€ – 32,10/32,18 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,23 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,20 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4260 UAH/RUB)
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59
Дата: 01 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,18/28,22 UAH/USD
€ – 32,10/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:15
Дата: 01 ноября 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,18/28,22 UAH/USD
€ – 32,12/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:43
Дата: 01 ноября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,15/28,25 UAH/USD (с утра - 28,18/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,18/28,22 UAH/USD)
€ – 32,05/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,17 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,20 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,426 UAH/RUB)
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