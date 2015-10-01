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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:57

Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30

Дата: 02 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,13/28,17 UAH/USD
€ – 32,12/32,22 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68273
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4339 раз.
Подякували: 7867 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 235236237238
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