Курси валют у Харкові

Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:57
Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30
Дата: 02 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,13/28,17 UAH/USD
€ – 32,12/32,22 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
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