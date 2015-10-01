RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:57

Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68315
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30

Дата: 02 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,13/28,17 UAH/USD
€ – 32,12/32,22 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68315
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:23

Дата: 02 ноября 2018 г. на 16.03

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,13/28,16 UAH/USD (с утра - 28,15/28,19 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,17 UAH/USD)
€ – 32,12/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,22 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,426 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68315
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:38

Дата: 02 ноября 2018 г. на 18.00

$ - 28,05/28,20 UAH/USD (с утра - 28,15/28,19 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,17 UAH/USD)
€ – 32,00/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,22 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,426 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68315
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:00

Дата: 05 ноября 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,13/28,18 UAH/USD
€ – 32,10/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,424 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68315
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22

Дата: 05 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,13 UAH/USD
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68315
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7869 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 235236237238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 211, 212, 213
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2125 142088
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 12:35
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 71, 72, 73
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
725 60202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 12:24
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 216, 217, 218
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2174 150962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 12:21
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63370)
05.11.2018 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron