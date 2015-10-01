Курси валют у Харкові

Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:57
Дата: 02 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,15/28,19 UAH/USD
€ – 32,15/32,25 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,427 UAH/RUB
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30
Дата: 02 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,13/28,17 UAH/USD
€ – 32,12/32,22 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,426 UAH/RUB
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:23
Дата: 02 ноября 2018 г. на 16.03
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,13/28,16 UAH/USD (с утра - 28,15/28,19 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,17 UAH/USD)
€ – 32,12/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,22 UAH/EUR)
RUB 0,423/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,426 UAH/RUB)
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:38
Дата: 02 ноября 2018 г. на 18.00
$ - 28,05/28,20 UAH/USD (с утра - 28,15/28,19 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,17 UAH/USD)
€ – 32,00/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,12/32,22 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,426 UAH/RUB)
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:00
Дата: 05 ноября 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,13/28,18 UAH/USD
€ – 32,10/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,424 UAH/RUB
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22
Дата: 05 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,13 UAH/USD
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
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