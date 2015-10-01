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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:29

Дата: 06 ноября 2018 г. на 18.02

$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,13 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,10 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,4215/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:31

Дата: 07 ноября 2018 г. на 10.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 32,10/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:41

Дата: 07 ноября 2018 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,04/28,09 UAH/USD
€ – 32,03/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04

Дата: 07 ноября 2018 г. на 16.03

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,05/28,09 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,09 UAH/USD)
€ – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)
дядя Caша
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