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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:29
Дата: 06 ноября 2018 г. на 18.02
$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,13 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,10 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,4215/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:31
Дата: 07 ноября 2018 г. на 10.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 32,10/32,28 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
-
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:41
Дата: 07 ноября 2018 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,04/28,09 UAH/USD
€ – 32,03/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04
Дата: 07 ноября 2018 г. на 16.03
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,09 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,09 UAH/USD)
€ – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53
Дата: 07 ноября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,15 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,09 UAH/USD)
€ – 32,00/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:04
Дата: 08 ноября 2018 г. на 09.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,09 UAH/USD
€ – 32,03/32,12 UAH/EUR
RUB – 0,4200/0,4225 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:29
Дата: 08 ноября 2018 г. на 12.23
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,10 UAH/USD
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,4200/0,4225 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:59
Дата: 08 ноября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,09 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра – 32,03/32,12 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,4200/0,4225 UAH/RUB, к полудню - 0,4200/0,4225 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:19
Дата: 08 ноября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,15 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 31,95/32,17 UAH/EUR (с утра – 32,03/32,12 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,15 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,4200/0,4225 UAH/RUB, к полудню - 0,4200/0,4225 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 68437
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 7890 раз.
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