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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:06

Дата: 09 ноября 2018 г. на 12.03
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,04/28,08 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:23

Дата: 09 ноября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,03/28,08 UAH/USD (с утра - 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,08 UAH/USD)
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,05 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68472
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4351 раз.
Подякували: 7901 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 237238239240
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