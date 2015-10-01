Курси валют у Харкові

Дата: 09 ноября 2018 г. на 12.03
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,04/28,08 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:06
Дата: 09 ноября 2018 г. на 12.03
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,04/28,08 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:23
Дата: 09 ноября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,03/28,08 UAH/USD (с утра - 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,08 UAH/USD)
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,05 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:37
Дата: 09 ноября 2018 г. на 18.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,018 UAH/USD (с утра - 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,08 UAH/USD)
€ – 31,80/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,05 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:00
Дата: 12 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,06/28,10 UAH/USD
€ – 31,85/31,96 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:51
Дата: 12 ноября 2018 г. на 11.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,09 UAH/USD
€ – 31,70/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:54
Дата: 12 ноября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,06/28,10 UAH/USD (с утра - 28,06/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,09 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,85/31,96 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,82 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:52
Дата: 13 ноября 2018 г. на 09.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,09/28,12 UAH/USD
€ – 31,75/31,84 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:29
Дата: 13 ноября 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,09/28,12 UAH/USD
€ – 31,72/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:40
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! Харьков к обеду:
1.28,05(08)/28,12(15)
2.31,70(75)/31,85(90)
3.0,410(11)/0,413(15)
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