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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:52

Дата: 13 ноября 2018 г. на 17.45

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,03/28,12 UAH/USD (с утра - 28,09/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,12 UAH/USD)
€ – 31,58/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,84 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,82 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,413 UAH/RUB)

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:52

Дата: 14 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,09 UAH/USD
€ – 31,72/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,412 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:34

Дата: 14 ноября 2018 г. на 10.32

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,03/28,07 UAH/USD
€ – 31,70/31,83 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,412 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:08

Дата: 14 ноября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,03/28,07 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,412 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14

Дата: 14 ноября 2018 г. на 16.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,07 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,412 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:07

Дата: 14 ноября 2018 г. на 18.05

Рынок Харькова, неформальный опт

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,95/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,07 UAH/USD)
€ – 31,55/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,412 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:57

Дата: 15 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,02 UAH/USD
€ – 31,68/31,78 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB
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