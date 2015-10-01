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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:18

Дата: 15 ноября 2018 г. на 18.17

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 27,96/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)
€ – 31,45/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,68/31,78 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,77 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,417 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:53

Дата: 16 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,4185/0,4230 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:15

Дата: 16 ноября 2018 г. на 10.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:36

Дата: 16 ноября 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,93/27,97 UAH/USD
€ – 31,65/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:02

Дата: 16 ноября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,93/27,97 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,4185/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:17

Дата: 16 ноября 2018 г. на 18.10

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,92/28,05 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,4185/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:55

Дата: 19 ноября 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,03 UAH/USD
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:51

Дата: 19 ноября 2018 г. на 11.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,77/31,93 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
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