|
|
|
Курси валют у Харкові
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:18
Дата: 15 ноября 2018 г. на 18.17
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 27,96/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)
€ – 31,45/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,68/31,78 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,77 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,417 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:53
Дата: 16 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,4185/0,4230 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:15
Дата: 16 ноября 2018 г. на 10.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,99 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:36
Дата: 16 ноября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,93/27,97 UAH/USD
€ – 31,65/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:02
Дата: 16 ноября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,93/27,97 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,4185/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:17
Дата: 16 ноября 2018 г. на 18.10
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,92/28,05 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,4185/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:55
Дата: 19 ноября 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,98/28,03 UAH/USD
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:51
Дата: 19 ноября 2018 г. на 11.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,77/31,93 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:25
Дата: 19 ноября 2018 г. на 16.18
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,97/28,02 UAH/USD (с утра - 27,98/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,96/28,00 UAH/USD)
€ – 31,77/31,93 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,93 UAH/EUR)
RUB 0,4190/0,4215 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,421 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68727
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4373 раз.
- Подякували: 7942 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2153
|143342
|
|
|2854
|193570
|
|
|2204
|152514
|
|