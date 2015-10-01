Курси валют у Харкові

Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,98/28,02 UAH/USD
€ – 31,83/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:46
Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,98/28,02 UAH/USD
€ – 31,83/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16
Дата: 20 ноября 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,97/28,01 UAH/USD
€ – 31,84/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4230 UAH/RUB
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