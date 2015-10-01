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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:46

Дата: 20 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,02 UAH/USD
€ – 31,83/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,423 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16

Дата: 20 ноября 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,97/28,01 UAH/USD
€ – 31,84/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4230 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:59

Дата: 20 ноября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,97/28,01 UAH/USD (с утра - 27,98/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,01 UAH/USD)
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,83/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,84/32,00 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4230 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:53

Дата: 20 ноября 2018 г. на 17.51

Рынок Харькова, неформальный опт

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 27,98/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,01 UAH/USD)
€ – 31,75/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,83/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,84/32,00 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4230 UAH/RUB)
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